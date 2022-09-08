В Україні заарештували магазин парфумерії, яким володіє росіянка

Правоохоронці наклали арешт на корпоративні права компаній, які займаються продажем косметики та парфумерії на суму 881 тисячу гривень. Кінцевим бенефіціарним власником мережі виявилась громадянка Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Окрім того, арешт наклали й на вилучену продукцію у кількості понад 700 тисяч одиниць та грошові кошти, які зберігалися на банківських рахунках на суму понад 420 млн гривень.

"Слідство встановило, що службові особи товариства, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі парфумерією і косметикою, реєстрували податкові накладні, занижуючи при цьому реальну ціну продажу товару.

Внаслідок цього вони ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 мільйони гривень. Також працівники компанії оформили штучний податковий кредит з надання рекламних послуг цим суб'єктом господарювання. Це призвело до загального заниження податку на додану вартість на 17,8 млн гривень. Таким чином державний бюджет недоотримав понад 50 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям.

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