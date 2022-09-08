Гривня продовжує слабнути: курс валют на 8 вересня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 8 вересня, ослаб на 30 копійок – до 41,20 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок – до 40,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,45 грн за дол., євро – 39,85 грн за євро.

Також читайте Експерт пояснив, за яких умов курс долара в Україні становитиме 50 гривень

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Читайте також: