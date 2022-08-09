Експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні

В Україні останнім часом валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах.
Курс гривні на готівковому ринку посилився до 40 грн за один долар. Далі валютний ринок буде відносно спокійним із невеликими коливаннями.
Про це повідомляє "РБК.Україна" з посиланням на старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича.
За його словами, однією з причин зниження курсу долара стало зменшення ажіотажного попиту, а також зростання пропозиції готівкової валюти. Зокрема, за рахунок відкладеної пропозиції з боку фізичних осіб.
"Попит на валюту знову суттєво переважав пропозицію. НБУ минулого тижня змушений був продати 490 млн доларів. А ось на роздрібному ринку ажіотажний попит, що виник наприкінці липня після ослаблення гривні, поступово заспокоївся, і гривня поступово зміцнювалася з незначними коливаннями", - каже Котович.
Експерт вважає, що повернення міжбанківського валютного ринку до стану дефіциту - це очікуване явище. Ймовірно, наголошує Котович, дисбаланси залишатимуться й надалі, а тому збережеться й потреба в інтервенціях Нацбанку.
Як повідомлялося, внаслідок запровадження в Україні податку в розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг інфляція зросте приблизно на один відсотковий пункт. Водночас впровадження додаткового оподаткування знижуватиме тиск на обмінний курс.
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