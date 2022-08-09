Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине

В Украине в последнее время валютный рынок постепенно стабилизируется по всем сегментам.

Курс гривны на наличном рынке усилился до 40 грн. за один доллар. Далее валютный рынок будет относительно спокоен с небольшими колебаниями.

Об этом сообщает "РБК.Украина" со ссылкой на старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича.

По его словам, одной из причин понижения курса доллара стало уменьшение ажиотажного спроса, а также рост предложения наличной валюты. В частности, за счет отложенного предложения со стороны физических лиц.

"Спрос на валюту снова существенно преобладал предложение. НБУ на прошлой неделе вынужден был продать 490 млн долларов. А вот на розничном рынке ажиотажный спрос, возникший в конце июля после ослабления гривны, постепенно успокоился, и гривна постепенно укреплялась с незначительными колебаниями", — говорит Котович. .

Эксперт считает, что возврат межбанковского валютного рынка в состояние дефицита – это ожидаемое явление. Вероятно, отмечает Котович, дисбалансы будут оставаться и дальше, а потому сохранится и потребность в интервенциях Нацбанка.

Как сообщалось, в результате введения в Украине налога в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг инфляция вырастет примерно на один процентный пункт. В то же время, внедрение дополнительного налогообложения будет снижать давление на обменный курс.

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