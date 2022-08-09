В оккупированном Северодонецке псевдовласть пытается создать иллюзию восстановления жизни

В Луганской области в оккупированном Северодонецке отсутствуют газ и свет.

Возвращающиеся в город сразу выезжают обратно, потому что там нет условий для проживания.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Северодонецка Александр Стрюк.

По его словам, оккупационные власти пытаются создать картинку "восстановления жизни".

В городе формируют бригады для очищения улиц. В качестве оплаты людям предлагают продукты питания.

Также в городе отсутствует свет и вода, соответственно, не работает система канализации. Отсутствуют специалисты необходимого уровня для возобновления коммуникаций;

Сети магазинов разрушены, продукты для продажи привозят из других населенных пунктов;

Местным жителям продукты раздают только на камеры, когда приезжают российские средства пропаганды.

Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, побывали там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова.

Напомним, что российская оккупационная администрация может ускорить подготовку к проведению псевдореферендумов по аннексии украинских регионов. Ожидается, что оккупанты могут устроить поквартирный обход жителей временно оккупированных территорий.

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