РФ резко изменила план проведения "референдума" на оккупированных территориях — ISW

Российская оккупационная администрация может ускорить подготовку к проведению псевдореферендумов по аннексии украинских регионов.

Ожидается, что оккупанты могут устроить поквартирный обход жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова.

Мэр заявил, что сопротивление жителей Украины заставляет российские власти постоянно менять свои планы проведения "референдума".

По его словам, оккупационная администрация запланировала один день голосования, но теперь рассматривает возможность семидневного "голосования из дома", в течение которого вооруженные российские военнослужащие будут ходить по домам и опрашивать жителей Мелитополя.

"Убрав возможность личного голосования и перейдя на поквартирные опросы, российские оккупационные власти расширяют свои возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей. В этих усилиях нет необходимости подтасовывать результаты голосования в соответствии с желаемым Кремлем результатом, но они делают невозможным любой независимый надзор", – говорится в сообщении.

Также ISW отмечает, что оккупационные власти могут превратить эти "опросы" в операции по сбору разведданных, чтобы отсеять украинскую оппозицию на оккупированных территориях.

"Извлечение избирательных участков с личным присутствием снимает много требований к бюрократам для укомплектования этих мест. Российские силы вовсю пытались набрать на эти должности людей из оккупированного населения. Голосование на дому также ограничивает возможности партизанских нападений на эти места", — сообщили в организации.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает отстаивать все свои территории, а пособников оккупантов, которые будут помогать нелегитимным "референдумам", обязательно накажут.

По словам Зеленского, позиция украинского государства остается такой, какой была и раньше.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут этими псевдореферендумами, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", — подчеркнул он.

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