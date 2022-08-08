РФ різко змінила план проведення "референдуму" на окупованих територіях — ISW

Очікується, що окупанти можуть влаштувати поквартирний обхід мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова.

Міський голова заявив, що опір мешканців України змушує російську владу постійно змінювати свої плани проведення "референдуму".

За його словами, окупаційна адміністрація запланувала один день голосування, але тепер розглядає можливість семиденного "голосування з дому", протягом якого озброєні російські військовослужбовці ходитимуть по домівках і "опитуватимуть" мешканців Мелітополя.

"Прибравши можливість особистого голосування та перейшовши на поквартирні опитування, російська окупаційна влада розширює свої можливості для прямого залякування українських мирних жителів. У цих зусиллях нема потреби підтасовувати результати голосування відповідно до бажаного Кремля результату, але вони унеможливлюють будь-який незалежний нагляд за ходом голосування", — йдеться у повідомленні.

Також ISW зазначає, що окупаційна влада може перетворити ці "опитування" на операції зі збору розвідданих, щоб відсіяти українську опозицію на окупованих територіях.

"Вилучення виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Російські сили щосили намагалися набрати на ці посади людей з окупованого населення. Голосування вдома також обмежує можливості партизанських нападів на ці місця", — повідомили в організації.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує відстоювати всі свої території, а посібників окупантів, які допомагатимуть нелегітимним "референдумам", обов'язково покарають.

За словами Зеленського, позиція української держави залишається такою, якою була й раніше.

"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть цими псевдореферендумами, то для себе закриють будь-яку можливість переговорів із Україною та вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", — підкреслив він.

"Заміна" Зеленського, заміновані Херсон та ЗАЕС, звірства в Оленівці та Маріуполі - представник розвідки

Читайте також: