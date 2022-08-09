Експерт пояснив, навіщо Росії потрібна Запорізька АЕС

Запорізька атомна електростанція потрібна Росії для ядерного шантажу. Однак це не єдина мета окупантів.

Також Кремль хоче від'єднати станцію від енергосистеми України та підключити її до єдиної енергетичної системи РФ, включаючи окупований Крим.

Таку думку висловив РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"До 1 вересня 2022 року "Росатом" планує завершити всі технічні роботи для цієї мети, в тому числі і пов'язані з відновленням ліній електропередачі у напрямку Криму", - розповів Омельченко.

Нагадаємо, періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Рашисти погрожують підірвати Запорізьку АЕС: що відбувається

Читайте також: