Медовий Спас 2022: що не можна робити, традиції, сильна молитва

14 серпня Перший Медовий Спас (Маковія або Медовий Спас). Це все назви одного свята, яке має велике значення для вірян. Цього дня др церкви прийнято нести мед, щоб пізніше там його освятити. Читайте в матеріалі ТСН.ua - що можна і не можна робити на Медового Спаса, основні традиції, молитва для захисту від неприємностей.

Свято Маковія (Медовий Спас) отримало свою назву на честь семи мучеників Старого Завіту - Маковіїв. Цього дня ще наші предки несли до храмів городину, фрукти, мед, мак, щоб посвятити, а потім приготувати з них смачні страви на святковий стіл.

Коли Медовий Спас 2022

Щороку свято припадає на 14 серпня. 2022 це буде неділя. Також від цього дня починається Успенський піст, який триває два тижні. Саме тому до святкового столу потрібно готувати пісні страви з меду, фруктів, овочів, маку.

Основні традиції на Маковія

Маковія (Медовий Спас): що можна і не можна робити / Фото: Pexels

В деяких регіонах України свято Маковія ще носить назву Мокрий Спас. Все через те, що цього дня в храмах також освячують воду. Повелося це з давніх часів. Вважається, що саме цього дня князь Володимир Великий прийняв хрещення. Тому в давнину 14 серпня святили воду в Дніпрі. Вважалося, якщо скупатися у водоймі після освячення води, цілий рік будеш здоровим.

Але найвідоміша назва свята - Медовий Спас. Вона з'явилася тому, що саме в цей час бджолярі починали заламувати або підрізати стільники, а потім несли свіжий мед до церкви, щоб там його освятити.

Що можна робити на Медовий Спас, щоб залучити в своє життя щастя та благополуччя? Наші предки вірили, якщо з'їсти першу ложку освяченого меду, а потім загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться.

Господині печуть пироги, пряники та особливу випічку, яка називається "шулики". Однак варто зазначити, що всі десерти повинні бути пісними.

Святкування Маковія або Медового Спаса здавна пов'язане з сільськогосподарськими роботами. В цей період селяни починають збирати врожай та готуватися до зими. Також традиційно влаштовували проводи літа.

В церкві прийнято освячувати такой і букет з польових квітів та головок маку - "маковійчик".

Що не можна робити на Медовий Спас

Не варто гучно святкувати, голосно говорити, кричати.

Цього дня краще не прибирати в хаті і не займатися іншою хатньою роботою.

Заборонено фізично працювати.

Не сваріться і не лайтеся.

Не варто бажати комусь зла, тому що все повернеться проти вас.

Важливо дотримуватися посту.

Народні прикмети на 14 серпня

Дощ цього дня означає, що цілий рік не буде лісових пожеж.

Наші предки за погодою 14 серпня визначали, яким буде наступний рік.

На Маковія вдовам помагай — слабкому допомога, а тобі щастя.

У Перший Спас будь-який жіночий гріх пробачить Бог.

Медовий спас нові колодязі освячує.

Медовий Спас (Маковія): сильна молитва, яка відверне неприємності

Медвий Спас (Маковія): сильна молитва / Фото: Pexels

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Наші предки вірили, що в Перший Медовий Спас сила всіх молитов збільшується вдвічі. А тому просили святих про різні речі: кохання, здоров'я, талан, благополуччя, фінансовий успіх тощо.