Эксперт объяснил, зачем России нужна Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция нужна России для ядерного шантажа. Однако это не единственная цель оккупантов.

Также Кремль хочет отсоединить станцию от энергосистемы Украины и подключить ее к единой энергетической системе РФ, включая оккупированный Крым.

Такое мнение высказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"До 1 сентября 2022 года "Росатом" планирует завершить все технические работы для этой цели, в том числе и связанные с восстановлением линий электропередачи в направлении Крыма", – рассказал Омельченко.

Напомним, периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней повлек за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

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