Арестович відповів, чи може Росія наважитись підірвати Запорізьку АЕС

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що Росія не наважиться підірвати Запорізьку АЕС. За його словами, ядерний шантаж окупанти використовують для іншої мети.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Вони виклянчівают переговори, це абсолютно очевидно для нас. По зерну не вийшло, ну давайте зробимо через ядерний шантаж. Але теж не виходить. Ми не підемо на переговори з ними. Ця спроба провалиться", - сказав Арестович.

Він додав, що російська армія могла замінувати ЗАЕС, натаскати туди боєприпасів та вирити на її території окопи. Однак підірвати її окупанти не наважаться, вважає Арестович.

Нагадаємо, командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

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