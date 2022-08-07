Арестович розповів, чому Росії "життєво необхідно" захопити Україну

Жодної великої війни Росія не виграла без України. Без нас РФ ніколи не буде цілісною імперією.

Російська Федерація сьогодні прагне прийняти таку ж форму, як і 300 років тому. Як і 100 років тому. Це форма імперії.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Росія має форму (в аристотелівському сенсі), до якої завжди приходить. Це форма імперії, ставка в якій зроблена на систему. З вічним протиставленням Заходу. Російська Федерації сьогодні прагне прийняти таку ж форму, як і 300 років тому. Як і 100 років тому", - сказав він.

За словами Арестовича, українці створювали цю форму та відігравали в ній важливу роль від інженерії до адміністрування.

"Жодної великої війни Росія не виграла без України. Ми їм життєво потрібні. Без України РФ не буде цілісною імперією, якою хоче бути. Тому вони намагаються захопити нас для спільного протистояння Заходу", - підкреслив Олексій Арестович.

Він вважає, що наразі українцям треба знайти нову форму, "щоб не бігати від Сходу на Захід і навпаки".

"Це має бути інша форма держави. Таким із варіантів є П'ятий проєкт. Але технічного переходу до нього поки що немає", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович назвав одну із головних сенсацій війни Росії проти України.

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