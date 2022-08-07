Арестович назвав одну із головних сенсацій війни Росії проти України

На шостий місяць війни наші Повітряні сили завдають групових ударів і повністю очистили небо над материковою Україною.

Найкращі військові експерти світу давали Повітряним силам України три години на існування. Утім, навіть на шостий місяць повномасштабного вторгнення РФ українські літаки продовжують успішно виконувати свою роботу.

Про це у своєму Telegram написав радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він називає це "однією з головних таємниць цієї війни", "однією із головних сенсацій цієї війни", "однією із головних загадок цієї війни".

"Найкращі військові експерти світу давали Повітряним силам України три години на існування. На шостий місяць війни ПС завдають групових ударів і повністю очистили небо над материковою Україною – це за початкової кількісної та якісної переваги ворога! І якщо є у цьому світі великі люди – то вони у ПС ЗСУ, День яких ми сьогодні і відзначаємо", – написав Арестович.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах пояснили, чому ППО безсила під час обстрілів росіян Харкова та Миколаєва.

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