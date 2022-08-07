Зрадника Сальдо могли отруїти: підозрюють персонал

Гауляйтера Херсонщини Сальдо перевезли до Москви та ввели у медикаментозну кому.

Зраднику Володимира Сальдо діагностували отруєння. Його могли отруїти кухар та покоївка.

Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на джерела.

Як пише канал, 3-го серпня Сальдо стало погано, у нього почалося помутніння розуму і заніміли кінчики пальців. Все це сталося після того, як він поїв їжу, яку йому приготував новий кухар.

Також з'ясувалося, що кухаря (чоловік це чи жінка, достеменно невідомо) напередодні перед ймовірним отруєнням привела покоївка, яка працює в будинку Сальдо.

"За кілька годин після їжі він знепритомнів. Місцеві лікарі зробили кардіограму та КТ, виключивши інфаркт та інсульт, потім у чиновника взяли сечу та кров на аналізи, опечатали їх та переправили разом із пацієнтом із Херсонської області до кордону з Кримом. Там на Сальдо чекала машина швидкої допомоги. Його доправили до лікарні ім. Семашка у Сімферополі, де ввели у стан медикаментозної коми. А потім спецбортом доставили до НДІ ім. Скліфосовського у Москві", - йдеться у повідомленні.

Зараз він перебуває у токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною. Чим саме було отруєно Сальдо, покажуть результати аналізів, вони стануть відомі лікарям протягом кількох днів.

"А ось що виявила перевірка кухаря та покоївки, і чи є інші підозрювані (наприклад, серед охоронців чиновника), наразі невідомо", - пише Baza.

Водночас, "заступник" зрадника Сальдо Кирило Стремоусов заперечує отруєння і медикаментозну кому у Сальдо.

"Не було жодних спроб його вбити. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович у нормальному стані. Людина у віці. П'ять місяців нон-стоп під кулями та "Градами". Людина просто перевтомилася. Діагноз – втома", - заявив Стремоусов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у медикаментозній комі.

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