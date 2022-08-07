Предателя Сальдо могли отравить: подозревают персонал

Гауляйтера Херсонщины Сальдо перевезли в Москву и ввели в медикаментозную кому.

Предателю Владимиру Сальдо диагностировали отравление. Его могли отравить повар и горничная.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Как пишет канал, 3 августа Сальдо стало плохо, у него началось помутнение ума и занемели кончики пальцев. Все это произошло после того, как он поел еду, которую ему приготовил новый повар.

Также выяснилось, что повара (муж это или женщина, точно неизвестно) накануне перед вероятным отравлением привела горничная, работающая в доме Сальдо.

"Через несколько часов после еды он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, исключив инфаркт и инсульт, затем у чиновника взяли мочу и кровь на анализы, опечатали их и переправили вместе с пациентом из Херсонской области к границе с Крымом. Там Сальдо ожидала машина скорой помощи. Его доставили в больницу им. Семашко в Симферополе, где ввели в состояние медикаментозной комы. А затем спецбортом доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве", — говорится в сообщении.

Сейчас он находится в токсикологической реанимации с диагнозом отравления неизвестным веществом. Чем именно было отравлено Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение нескольких дней.

"А вот что обнаружила проверка повара и горничной и есть ли другие подозреваемые (например, среди охранников чиновника), пока неизвестно", — пишет Baza.

В то же время "заместитель" предателя Сальдо Кирилл Стремоусов отрицает отравление и медикаментозную кому у Сальдо.

"Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и "Градами". Человек просто переутомился. Диагноз — усталость", - заявил Стремоусов.

Напомним, накануне стало известно, что глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.

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