Гауляйтера Херсонщины Сальдо ввели в медикаментозную ком — росСМИ

Сначала коллаборант вывезли в оккупированный Крым якобы с подозрением на инсульт. Сейчас же Сальдо госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц.

Глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.

Об этом пишут российские издания Baza и RT со ссылкой на источники.

Сначала коллаборант вывезли в оккупированный Крым якобы с подозрением на инсульт. Сейчас Сальдо госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц, пишет Baza.

Отмечается, что предателя, вероятно, отравили — его состояние крайне тяжелое.

Однако RT пишет, что состояние средней тяжести.

Напомним, 4 августа Сальдо заявил, что он передает свои "обязанности" другому изменнику – "главе правительства" С.В. Елисееву. Сальдо сообщил, что якобы проблемы со здоровьем, поэтому будет лечиться.

Ранее сообщалось, что Сальдо отравила ФСБ, но оккупанты пытаются скрыть это с помощью заготовленных видео.

Кроме того, 11 июля в Херсоне Сальдо попытались взорвать. Это была уже не первая попытка ликвидировать предателя.

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