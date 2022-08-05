Гауляйтера Херсонщины Сальдо ввели в медикаментозную ком — росСМИ

Сначала коллаборант вывезли в оккупированный Крым якобы с подозрением на инсульт. Сейчас же Сальдо госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц.
Глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.
Об этом пишут российские издания Baza и RT со ссылкой на источники.
Сначала коллаборант вывезли в оккупированный Крым якобы с подозрением на инсульт. Сейчас Сальдо госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц, пишет Baza.
Отмечается, что предателя, вероятно, отравили — его состояние крайне тяжелое.
Однако RT пишет, что состояние средней тяжести.
Напомним, 4 августа Сальдо заявил, что он передает свои "обязанности" другому изменнику – "главе правительства" С.В. Елисееву. Сальдо сообщил, что якобы проблемы со здоровьем, поэтому будет лечиться.
Ранее сообщалось, что Сальдо отравила ФСБ, но оккупанты пытаются скрыть это с помощью заготовленных видео.
Кроме того, 11 июля в Херсоне Сальдо попытались взорвать. Это была уже не первая попытка ликвидировать предателя.
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