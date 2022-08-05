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Ким сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела Николаева

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Ким сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела Николаева

Фото: Виталий Ким

Информация уточняется, количество жертв может возрасти.

В результате российских обстрелов Николаева днем 5 августа пострадали по меньшей мере 10 человек. Также есть погибшие.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Уже более 10 (300) только в одном месте после обстрела днем, есть 200, бригады еще работают. Уточненная информация будет до 16:00", — написал он.

Напомним, в Николаеве вводят долгий комендантский час – на два выходных дня. Он продлится с 23 часов вечера 5 августа до 5 утра 8 августа.

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