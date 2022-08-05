Беларусь снова продлила военные учения вблизи границ Украины

Беларусь в очередной раз продлила военные учения на своей территории.

Учения солдат вблизи границ Украины будут продолжаться, по меньшей мере, еще неделю — до 13 августа. К слову, последний раз Беларусь продолжала учения 29 июля.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что о том, что учения будет продолжаться, свидетельствуют графики проведения мероприятий на полигонах. Следует заметить, что 7 августа будет выходным днем ​​для всех полигонов, 6 августа – для некоторых.

"Общее количество продолжений составило 15 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленой ​​для оборонных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта", — говорится в сообщении.

Фото: "Белорусский Гаюн".

Как сообщалось, на утро пятницы, 5 августа, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Беларусь продолжает проверять боевую готовность своих войск.

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