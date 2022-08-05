В Беларуси признали экстремистскими посвященные Лукашенко стикеры "Luka" и "Sasha 3%"

В стране стикерки с названиями Luka и Sasha 3%, посвященные самопровозглашённому президенту Лукашенко, признали экстремистскими материалами.

Об этом сообщает Zerkalo.io со ссылкой на Мининформ Беларуси

Отмечается, что Центральный районный суд Минска объявил "экстремистскими" стикеры для Telegram "Саша 3%" и "Luka". К слову, в 2020 году накануне президентских выборов в Беларуси появился мем "Саша 3%", поскольку, по данным соцопросов, Лукашенко должен был набрать только 3%.

Фото: euroradio.fm

Как сообщалось, в Беларуси осудили бывшую сотрудницу телеканала "Белсат" и журналистку польской телекомпании TVP Ирину Славникову. Она получила пять лет колонии. Славникову обвинили по двум статьям – это грубое нарушение общественного порядка, а также создание экстремистского формирования.

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