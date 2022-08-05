Как ухаживать за клубникой в августе: основные работы

В последний месяц лета нужно уделить внимание своим растениям в саду и в огороде. Даже тем, которые уже дали урожай в этом году. Как ухаживать за клубникой в августе – читайте в материале ТСН.ua.

Достаточный полив

Поливать клубнику в августе нужно как минимум 2 раза в неделю. Растения сами будут сигнализировать вам о том, что они нуждаются во влаге. Их листья подсыхают и увядают. Поливать клубнику можно как под корень, так и путем опрыскивания кустов. В августе солнце уже не такое агрессивное, поэтому на листьях не появятся ожоги.

Срезание больных с виду листьев

Если листья начали укрываться пятнами и болеть, нужно проводить обрезку. Аккуратно срежьте листики, оставив только 3-4 здоровых на вид. Это поможет обновить "зеленую массу". Такую процедуру нужно также провести с усиками, если вы забыли это сделать в июле.

Правильная подкормка

Как ухаживать за клубникой в августе? Подкормка – важный этап. В последний месяц лета растению нужны фосфорно-калийные удобрения. Чтобы приготовить такую подкормку, возьмите 10-15 г аммиачной селитры (или 5-10 г хлорного калия), 10-20 г суперфосфата и развежите в ведре воды (10 литров).

Высадка новых кустов

В августе рекомендовано высадить новые кусты клубники, которые порадуют урожаем следующего года. Лучше делать это в вечернее время или в пасмурную погоду. Обратите внимание на вид рассады. Очень важно, чтобы она имела хотя бы три настоящих листочка. Высаживают клубнику в заранее увлажненную и подготовленную лунку.

Также не забывайте проверять клубнику на наличие болезней и вредителей. Нужно вовремя обрабатывать кусты.