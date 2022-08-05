Як доглядати за полуницею в серпні: основні роботи

В останній місяць літа потрібно приділити увагу свім своїм рослинам в садку та на городі. Навіть тим, які вже дали врожай цього року. Як доглядати за полуницею в серпні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Достатнє поливання

Поливати полуницю в серпні потрібно якнайменше 2 рази на тиждень. Рослини самі будуть сигналізувати вам про те, що вони потребують вологи. Їхнє листя підсихає та в'яне. Поливати полуницю можна як під корінь, так і шляхом обприскування кущів. В серпні сонце вже не таке агресивне, тому на листях не з'являться опіки.

Зрізання хворого на вигляд листя

Якщо листя почало вкриватися п'ятнами та хворіти, потрібно проводити обрізання. Акуратно зріжте листочки, залишивши лише 3-4 здорових на вигляд. Це допоможе оновити "зелену масу". Таку процедуру потрібно також провести з вусиками, якщо ви забули зробити це в липні.

Правильне підживлення

Як доглядати за полуницею в серпні? Підживлення - важливий етап. В останній місяць літа рослині потрібні фосфорно-калійні добрива. Щоб приготувати таке підживлення, візьміть: 10-15 г аміачної селітри (або 5-10 г хлорного калію), 10-20 г суперфосфату та розвести у відрі води (10 літрів).

Висаджування нових кущів

В серпні рекомендовано висадити нові кущі полуниці, які порадують врожаєм наступного року. Краще робити це у вечірній час або в похмуру погоду. Зверніть увагу на вигляд розсади. Дуже важливо, щоб вона мала хоча б три справжніх листочка. Висаджують полуницю в зарання зволожену та підготовлену лунку.

Також не забувайте перевіряти полуниці на наявність хвороб та шкідників. Потрібно вчасно обробляти кущі.