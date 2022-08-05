В Хмельницькому почнуть судити місцевого мешканця, який зламав двері в туалеті ТРЦ та згвалтував дитину

В Хмельницому скоро будуть судити безробітного 28-річного місцевого мешканця, який в одному з торгових центрів обласного центра в туалеті посеред дня згвалтував неповнолітню дівчину.

Чоловік силоміць зламав двері в кабінці туалету на технічному поверсі торгового центру, де перебувала лише 16-річна дівчина.

Про це ТСН.ua розповіли в прес-службі Хмельницької обласної прокуратури.

"За даними слідства, дівчинка зайшла до вбиральні одного із торгових центрів міста, після чого чоловік силоміць відчинив двері кабінки та, не дивлячись на прохання дитини припинити протиправні дії, примусив 16 – річну потерпілу до статевого акту", - повідомила прессекретарка облпрокуратури Марина Тисячна.

Правоохоронці затримали підозрюваного завдяки камерам відеоспостереження. Як стало відомо, чоловік силоміць зламав двері в кабінці туалету на технічному поверсі торгового центру, де перебувала 16-річна дівчина. Як кажуть силовики, в той час біля туалету нікого не було.

Підозрюваному загрожує до 12 років в’язниці. Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду вже скеровано обвинувальний акт. Очікується, що судовий процес має розпочатись протягом двох тижнів.

Нагадаємо, на Волині 29-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Прокуратура повідомила про підозру мешканцеві одного з сіл Луцького району. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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