Половина країн групи G20 не підтримують санкції США і Європи проти Росії, а аткож виступають проти повної ізоляції РФ.

На відміну від "Групи семи", G20, не так активно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. До цього приєдналася лише половина країн з 20.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, високопоставлені чиновники із західних країн напередодні вирушили в турне по Південно-Східній Азії та Африці, щоб створити більшу коаліцію проти РФ, але не отримали згоди. Частина держав G20 хоч і не допомагають Москві обійти санкції, але виступили проти її економічної ізоляції.

Головним опонентом Росії виявився Китай. За кілька тижнів до того, як Росія вторглася до України, лідер Китаю потиснув руку Путіну та заявив про "безмежну" дружбу. Крім того, витрати Китаю на російську нафту різко зросли після початку війни — у червні він витратив на 72% більше російських енергоносіїв, ніж роком раніше.

Зазначається, що така позиція G20 унеможливлює ініціативу США щодо обмеження світових цін на нафту з Росії.

Зазначимо, попри заяви російської влади, економіка РФ зазнає величезних збитків через санкцій, запроваджені Європою. Несприятливі економічні умови обмежують можливості Росії фінансувати агресію проти України.

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