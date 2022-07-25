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Мати дитини спіймала на "гарячому": під Дніпром дідусь ґвалтував 10-річну онуку

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Мати дитини спіймала на "гарячому": під Дніпром дідусь ґвалтував 10-річну онуку

На Дніпропетровщині судитимуть педофіла.

Чоловік впродовж кількох місяців ґвалтував свою 10-річну онуку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Мешканцю села Новоолександрівка повідомлено про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

"За даними слідства, протягом лютого-липня 2022 року підозрюваний, пропонуючи гроші та солодощі, неодноразово вступав у статеві зносини з 10-річною онукою. Зловмисника спіймала на гарячому мати дівчинки та викликала правоохоронців", - повідомили у прокуратурі.

Наразі підозрюваного взято під варту.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

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