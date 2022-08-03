Курс доллара изменится: эксперты озвучили свои прогнозы

В ближайшее время курс доллара может приблизиться к официальному.

В течение августа американская валюта может стабилизироваться на отметке 37-38 гривен.

Об этом сообщают эксперты, которых опросил "Обозреватель".

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что паника из-за нынешнего курса спадет уже в ближайшие недели.

"Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Думаю, вероятным можно считать курс около 37-38 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Член Совета Национального банка Василий Горбаль отмечает, что на стабилизацию курса повлияет частичный запуск экспорта зерна, который начинают украинские порты. По его словам, стоимость доллара в условиях войны будет зависеть от ситуации на фронте, а также финансовой поддержки украинской экономики.

"Говорить, что сейчас нерыночный курс сложно. Это тот курс, которым банки, обменники готовы покупать и продавать доллары", - говорит аналитик и добавляет, что после смены настроений украинцев и падения спроса курс, вероятно, будет постепенно снижаться.

Как сообщалось, в августе наличный курс гривны может укрепиться и развернуться ближе к официальному, установленному Нацбанком. По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, произойти это может в ближайшие недели.

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