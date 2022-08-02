Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе

В августе наличный курс гривны может укрепиться и развернуться ближе к официальному, установленному Нацбанком.

Произойти это может в ближайшие недели. В настоящее время ажиотажный спрос на валюту преимущественно пользуется психологической составляющей, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое единовременное повышение официального курса доллара.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

По его словам, такие резкие изменения курсов всегда порождают ожидания, что и дальше могут быть сделаны такие шаги. Впрочем, вероятно, Нацбанк скорее всего намерен держать текущий обменный курс на неизменном уровне несколько следующих месяцев, подчеркнул Ваврищук.

"Поэтому хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос будет постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", — подчеркнул эксперт ICU.

Как сообщалось, НБУ повысил официальный курс доллара на 25% – до 36,57 грн/доллар. В результате возник повышенный спрос на валюту в Украине. Однако покупать доллар по нынешнему курсу не стоит, говорит экономический эксперт Тарас Козак.

Читайте также: