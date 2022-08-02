Церковный календарь на 2 августа - кому молятся верующие

Какой праздник 2 августа в церковном календаре

Во вторник, 2 августа 2022 года, церковь чтит память пророка Илии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 2 августа – день памяти пророка Илии

Родился в городе Фесфии Галаадской за 900 лет до рождения Иисуса Христа. Родители дали сыну при рождении имя, которое означает "крепость Господня". И оно определило всю его жизнь. С юных лет он решил посвятить себя служению Богу. Поэтому поселился в пустыне, молился и жил в суровом посте. В то время царем Израиля был Ахав, поклонявшийся идолам и призвавший свой народ поступать так же. Илья выступил против идолопоклонства и ревностно защищал христианство.

Пришел Илия к Ахаву и сказал, что за нечестие его будет голод много лет. Так и вышло. Сам же Илия жил в то время в пустыне, пил воду из ручья и ел еду, которую ему приносили вороны. Засуха и голод продолжались три с половиной года. Тогда пришел Илия снова к Ахаву и предложил ему собрать народ на горе Кармель. Когда тот так и сделал, то пророк сказал: "Довольно вам быть в нечестии. Узнайте истинного Бога. Принесем жертву: вы — Ваалу, а я — Господу Богу, но огонь не будем разводить. Кто пошлет с неба огонь на жертву, Тот и есть истинный Бог». И все согласились.

Сначала они решили принести жертву Ваалу. Однако ничего не произошло. Илья же начал молиться, как с моря подул ветер и пришел дождь.

Церковный календарь на 2 августа: видео

Народные приметы на 2 августа

С Ильина дня ночь долгая, а вода прохладная.

До Ильи дождь ходит за и против ветра - как прикажет пророк, а после него - только по ветру.

После Ильи и солнце после ветки.

Прошел Илья - жди гниль.

Что нельзя делать 2 августа