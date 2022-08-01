Церковний календар на 2 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 2 серпня в церковному календарі

2 серпня вшановують пам’ять пророка Іллі. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 2 серпня — день пам’яті пророка Іллі

У вівторок, 2 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Іллі.

Народився в місті Фесфії Галаадській за 900 років до народження Ісуса Христа. Батьки дали синові при народженні ім'я, яке означає "міць Господня". І воно визначило все його життя. З юних літ він вирішив присвятити себе служінню Богу. А тому поселився в пустелі, молився та жив у суворому пості. В той час царем Ізраїля був Ахав, який поклонявся ідолам і закликав свій народ робити так само. Ілля виступив проти ідолопоклонтва і ревно захищав християнство.

Прийшов Ілля до Ахава і сказав, що за нечестя його буде голод багато років. Так і сталося. Сам же Ілля жив в той час у пустелі, пив воду зі струмка та їв їжу, яку йому приносили ворони. Посуха і голод тривали три з половиною роки. Тоді прийшов Ілля знову до Ахава і запропонував йому зібрати народ на горі Кармель. Коли той так і зробив, то пророк мовив: "Досить вам бути в нечесті. Пізнайте істинного Бога. Принесімо жертву: ви — Ваалу, а я — Господу Богу, але вогню не розводитимемо. Хто пошле з неба вогонь на жертву, Той і є істинний Бог". І усі погодилися.

Спочатку вони вирішили принести жертву Ваалу. Однак нічого не сталося. Ілля ж тільки почав молитися, як з моря подув вітер і прийшов дощ.

Церковний календар на 2 серпня: відео

Народні прикмети

З Ільїна дня ніч довга, а вода прохолодна.

До Іллі дощ ходить за і проти вітру — як накаже пророк, а після нього — лише за вітром.

По Іллі і сонце по гіллі.

Минув Ілля — чекай гнилля.

Що не можна робити 2 серпня