День Іллі-пророка 2022: що можна і заборонено робити, традиції, молитва

День Іллі-пророка - дуже важливе православне свято, яке здавна шанується українським народом. Святкують його щорічно 2 серпня. Що не можна робити в день Іллі пророка і які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щорічно церква святкує 2 серпня день Іллі-пророка. Це старозавітний святий, якого дуже шанували ще за часів Київської Русі. Наші предки вважали, що виходити в поле на день Іллі заборонено, тому що може вбити блискавка. В цей період починалися дощі з грозами, тому в народі пророка Іллю вважали покровителем громовиці. Навіть до наших днів збереглося чимало повір'їв та прикмет, пов'язаних з цим святом.

Традиції Ільїного дня

В церкві 2 серпня вшановують пам'ять пророка Іллі, проводять спеціальну службу та літургію. Віряни йдуть до храму, моляться про сімейне щастя, хороший врожай, мирне небо над головою. Якщо в день Іллі пророка йде дощ із грозою, потрібно обов'язково запалити свічку перед іконою. Вважається, що це допоможе вберегти від грому будинок. А якщо дім все ж запалила блискавка, то гасити вогонь потрібно спочатку молоком, а потім вже водою.

Наші предки вважали, що дощ у цей день - благодатний. Якщо людина потрапить під нього, то точно зцілиться від усіх хвороб. Ілля здавна вважався також покровителем сімейних пар, а тому 2 серпня традиційно грали весілля. Вірили, що вінчання цього дня принесе в сім'ю багатство та щастя.

Що не можна робити в день Іллі

Що не можна робити в день Іллі / Фото: Pexels

Практично всі головні заборони цього дня стосуються язичницьких часів. В давнину люди вірили, що 2 серпня не можна виходити з дому, щоб не вбило блискавкою.

Також намагалися не гнівити пророка тяжкою фізичною роботою. Тому в цей день відпочивали та влаштовували святкову трапезу. Намагалися не впускати в хату бездомних тварин, тому що вірили, що в них ховається нечиста сила. А ще не випускали домашніх улюбленців на вулицю. Ловити рибу в день Іллі пророка також було заборонено.

Чому 2 серпня на день Іллі не можна купатися

Після 2 серпня переставали купатися у відкритих водоймах. Навіть існувало повір'я: "Ілля воду остудив". Вважалося, що вода в серпні вже стає надто холодною. Згідно з переказами, це ставалося через те, що Ілля їздив по небу на конях, один кінь втратив свою підкову саме над водоймою. Вона впала у воду та зробила її дуже холодною. А ще наші предки вірили, що цього дня у водоймах оживає нечисть, якої варто остерігатися.

Молитви до пророка Іллі: для грошей, за здоров'я та на благополуччя

Молитва про допомогу:

"О, святий пророк Божий Ілля. Помолися за мене, раба (у) Божого (у) (ім’я), перед Господом Богом, щоб простив Він гріхи, мною вчинені, і позбавив мене від мyк на землі і на Суді страшному. Підношу я молитву тобі і прошу про допомогу в справі всякій і в боротьбі зі спокусами грішними. Допоможи знайти спокій та захисти мене від зла і недоброзичливців. Поклоняюся я тобі і Царю Небесному, сподіваюся на допомогу твою. Амінь".

Молитва за здоров'я:

"Далеко за океаном острів стоїть, на цьому острові Ілля Пророк з Ангелами сидить. Посланці Божі стріли пускають, від мене, раба (и) Божого (ї) (ім’я), недуги відганяють. Амінь".

Молитва для грошей:

"Ілля щедрий, розщедрився, достатком і багатством для мого роду. Є у мене п'ятак нерозмінний, нехай той п'ятак народить мені не одну десятку, твої десятки народять мені грошові статки. Злидні і невдачу Перун Громовержець забрав, а достаток і вдачу моєму роду пророк Ілля приволік".