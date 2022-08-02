У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через віспу мавп

Каліфорнія стала другим американським штатом, де оголошено надзвичайний стан через небезпечну хворобу, після Нью-Йорка.

У понеділок, 1 серпня, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан через віспу мавп. Такі заходи застосовані для того, щоб забезпечити населення вакцинами для боротьби зі спалахом небезпечної хвороби.

Про це повідомляє видання Politico.

“Каліфорнія терміново працює на всіх рівнях уряду, щоб уповільнити поширення віспи мавп”, — йдеться в заяві губернатора.

За його словами, держава подбає про те, щоб ті, хто піддається найбільшому ризику захворювання, були забезпечені вакцинами та тестами.

Також читайте Мавпяча віспа: у ВООЗ оцінили ймовірність нової світової пандемії

Каліфорнія стала другим штатом, де оголошено надзвичайний стан через хворобу після Нью-Йорка. Станом на понеділок у Нью-Йорку було зареєстровано майже 1500 випадків віспи мавп, причому більшість випадків зареєстровано серед геїв, бісексуалів та інших чоловіків, які мають секс з чоловіками.

За даними органів охорони здоров'я, станом на четвер у Каліфорнії було підтверджено або підозрювано майже 800 випадків . Найбільше випадків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Наразі штат отримав 61 000 доз вакцини від федерального уряду. Проголошення від понеділка надзвичайного стану дозволяє персоналу служби екстреної медичної допомоги вводити вакцини проти віспи мавп, які схвалені FDA.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Іспанії в п’ятницю, 29 липня, повідомило про смерть від мавпячої віспи – це перший підтверджений летальний випадок у Європі.

Читайте також: