Блінкен назвав умову для застосування США ядерної зброї

Вашингтон може застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин.

Під час виступу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) держсекретар США Ентоні Блінкен назвав умову, за якої може бути застосована американська ядерна зброя.

Трансляцію його виступу вела пресслужба Держдепартаменту.

"США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що роль стратегічних ядерних сил США полягає у тому, щоб стримувати ядерні напади на США, а також на їхніх союзників та партнерів.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія використає ядерну зброю лише в тому випадку, якщо "її існування буде під загрозою".

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