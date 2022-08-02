Окупанти обстріляли Зеленодольську ТЕС зі “Смерчів” та “Градів”

На південному напрямку російські окупанти завдали шість ударів, під ракети та снаряди потрапили об’єкти транспортної інфраструктури, цивільний мікроавтобус та будівлі теплоелектростанції.
Упродовж доби 1 серпня російські окупанти завдали два ракетні удари трьома крилатими ракетами “Точка-У” по Мар’янському та Гранітному на Криворіжжі, пошкодивши об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.
Про це повідомили в ніч проти 2 серпня в оперативному командуванні “Південь”.
З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці ворог випустив 15 реактивних снарядів з установки “Град”. Обійшлося без людських жертв, але є зруйновані будівлі.
В районі Долгового росіяни з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє мирних жителів, ще п’ятеро - поранено. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.
Надвечір 1 серпня окупанти випустили 16 реактивних снарядів із системи “Смерч” та 40 снарядів з “Градів” по Зеленодольській ТЕС. Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.
Тричі ворог атакував гелікоптерами позиції ЗСУ в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Без втрат.
Нагадаємо, окупанти зібрали на півдні близько 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.
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