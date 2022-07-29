Арестович анонсував новий наступ Росії на півдні: коли саме

Російські війська стануть готовими до нового наступу на півдні України у перші дні серпня. Те, що там відбудеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати.

Війна на півдні буде з елементами маневрів степами, з проривами і так далі.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у розмові з російським юристом, адвокатом та опозиціонером Марком Фейгіним.

За словами радника голови ОП, наразі відбувається гігантський фізичний переворот: російські війська з північного сходу України зміщуються на південь.

"Думаю, що вони будуть готові до наступу до 5-6 серпня. Підуть вперед, а ми будемо метелити. Там буде лиха бійка в стилі громадянської війни в 1918-1920 роках. Війна з елементами маневрів степами, з проривами і так далі", – розповів Арестович.

Він продовжив, що на півдні накопичені російські резерви зіткнуться з українськими підготовленими резервами. Радник керівника ОП зауважив, що в цьому сенсі очільник Пентагону Ллойд Остін мав рацію, що війна наближається до розв'язки.

"Це не означає, що вона закінчиться, але це буде подоба Курської дуги. Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати. У мене прогноз на те, що ми виграємо", – сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан оцінив, що єдина можливість росіян піти на Миколаїв та Одесу буде лише за умов підписання якоїсь мирної угоди та в разі перепочинку.

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