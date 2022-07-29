Експерт впевнений, що війна РФ проти України надовго, і пояснив чому

Військовий експерт Петро Черник впевнений, що війна Росії проти України затягнеться на декілька років.

Військовий експерт наводить чотири причини, чому воєнна загрозу з боку Росії - надовго.

Про це військовий експерт Петро Черник розповів в ефірі ТСН.

"Перше - ми видихнемо тільки тоді, коли Росія розпадеться, інакше не буде. Друге - в них забирають ядерну зброю. Третє - те, що лишиться від російської держави, буде відсічене від дармових сибірських ресурсів. І четверте - ми вступаємо в НАТО. А тепер давайте чесно - це буде швидко, і за декілька місяців, чи навіть за декілька років? Воєнна загроза з боку Москви - надовго", - сказав він.

Нагадаємо, генерал ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що російські війська можуть розпочати наступ на Запоріжжя та Харківсько-Слов'янський напрямок.

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