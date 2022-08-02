Астрологічний прогноз на 2 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у всіх сферах діяльності – від професійної до побутової – вдалими виявляться лише невеликі справи, великі проєкти бажано відкласти на кілька днів. Зате можна – і потрібно – планувати майбутні звершення, складати плани та продумувати тактику та стратегію досягнення перспективних цілей.

Символ дня: журавель.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня перебігають у легкій формі та швидко минають, а щоб вони не призвели до неприємних наслідків у вигляді ускладнень, необхідно розпочати лікування без зволікання. День сприятливий для проведення омолоджувальних процедур.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому якщо побачений вами «сюжет» виявиться сприятливим, нікому про нього не розповідайте – щоб не наврочити.

Афоризм дня: "Кажуть, що молитва — це коли ти говориш з Богом, а медитація — це коли ти його слухаєш" (Елізабет Гілберт).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Елар – Люди, які перебувають під його заступництвом, перемагають завжди і в усьому.

Магія і містика дня: великої сили набуває любовна магія – насамперед, привороти, які мають поєднати люблячих людей.

Табу дня: категорично не рекомендується давати гроші в борг.

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