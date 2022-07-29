Гороскоп кохання на серпень 2022 року

Початок місяця ідеально підходить для того, щоб виявити свої почуття, освіжити стосунки. Але, в перші кілька днів серпня намагайтеся не проводити сімейних урочистостей та заходів, зведіть до мінімуму зовнішні контакти та зосередьтеся на особистих стосунках.

11 серпня о 21:30 за київським часом, планета кохання – Венера – входить на знак Лева. Друга та третя декади місяця принесе багато яскравих вражень, прояв почуттів та бажань. З іншого боку, підвищується вимогливість у коханні, партнери наполегливі стосовно один одного, хочуть чути захоплення собою.

20 серпня о 10:56 Марс переходить на знак Близнята, що дасть активність у встановленні контактів, легкість на підняття допоможе втілити в реальність романтичні прагнення. Взаємини з представниками протилежної статі стануть значно успішнішими, а якщо досі вони йшли негладко, настав час докласти зусиль і створити приємнішу атмосферу. У житті багатьох людей з'явиться місце для романтики та кохання.

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ОВЕН

Внутрішня напруженість першої декади липня може стати серйозною перешкодою створення гармонії в особистих стосунках. Тож початок серпня краще присвятити діловій сфері та завершенню основних етапів поточних робіт, щоб звільнити час для будь-яких приємностей у другій половині місяця. Поступово всі складнощі в любовних стосунках зникнуть без сліду, і ви почуватиметеся щасливою людиною. Спільні дії та робота з протилежною статтю може призвести до ближчих взаємин.

ТЕЛЕЦЬ

Настав час серйозно зайнятися особистим життям і здобути щастя, кохання і добробут. З другої декади серпня обставини для цього складуться якнайкраще. Якщо ви проявлятимете себе і перебуватимете в центрі подій, вам забезпечений успіх у представників протилежної статі. Серпень для вас – час колосального вивільнення енергії, щасливих трансформацій, оновлень завдяки інтенсивним любовним взаєминам. Але будьте готові до того, що ви привернете увагу не лише тих, хто вам подобається.

БЛИЗНЯТА

Сприятливий місяць на вирішення серйозних сімейних питань, визначення подальших перспектив особистих взаємин, і навіть кардинальних змін у особистому житті. Початок місяця підходить для того, щоб повернути кохання і пристрасть у стосунки, проявити ініціативу та встановити контакт із бажаним потенційним партнером. Багато що змінюється у вашому житті, обставини вимагають від вас активності та усвідомлення шляхів, що ведуть подолання труднощів та перешкод, особливо у любовній сфері.

РАК

У першій декаді серпня відбудеться багато подій, що стосуються взаємин із романтичним партнером чи чоловіком або дружиною. Досить непростий початок місяця, проте наберіться терпіння, і ви дочекаєтеся того, чого хочете, від коханої людини, що призведе до щасливих перетворень у стосунках, вже до третьої декади серпня. Якщо ви самотні, зверніть увагу на іноземців або вирушайте в далеку подорож – нове знайомство може стати доленосним. Також будуть сприятливі поїздки з давнім партнером.

ЛЕВ

Ваша привабливість посилюється багаторазово! Навколишні вважають вас більш чарівною людиною, ніж ви почуваєтеся самі. Без особливих зусиль у цей період ви зможете досягти свого, особливо якщо це залежить від представників протилежної статі. Друга і третя декади місяця сприятливі для заяви про себе та свої інтереси, висловлювання своєї думки та побажань щодо наявних взаємин. Вам вдасться змінити ситуацію в особистому житті, якщо це потрібно.

ДІВА

Вдалий період для довгострокового планування свого сімейного життя чи взаємин із романтичним партнером. Може статися так, що ділові взаємини переростуть у особисті, проте будьте обережні – ваш службовий роман може привернути надмірну увагу оточення. Серпень – дуже відповідальний місяць для вас, може багато чого змінитись у любовній сфері, але ці зміни будуть сприятливими, навіть якщо спочатку вам так не здаватиметься. У цей час романтика стане невід'ємною частиною вашого життя.

ТЕРЕЗИ

Ви набуваєте шарму, чарівності, стаєте навіть зовні ще красивішим, що допоможе вам домогтися бажаного від представників протилежної статі або коханої людини. Нині ефективний період для гармонізації особистих стосунків. Перешкодити вам може надмірна поблажливість до своїх слабкостей та посилена гонитва за задоволеннями. Для того, щоб використати можливості цього місяця максимально, намагайтеся продумувати кожну свою дію, не поспішайте події, але й не розслабляйтеся — час для відпочинку з'явитися пізніше.

СКОРПІОН

Чуттєвий бік життя стає помітнішим. Місяць сприятливий для сімейних пар, особливо планування дитини. У нинішніх обставинах ви маєте всі шанси та можливості вирішити свої любовні проблеми, переломити наявну ситуацію в любовній сфері та покращити взаємини, повернути їм колишню пристрасть. Це вдалий період для демонстрації своїх твердих принципів та намірів, оскільки це неодмінно буде помічено вашим романтичним партнером чи чоловіком.

СТРІЛЕЦЬ

Любовна сфера життя тісно переплітається з бізнесом, роботою та діловими стосунками. Не відмовляйтеся, якщо вас запрошуватимуть на різні заходи або в поїздки, особливо представники протилежної статі. Відбудеться багато всього того, чого ви навіть теоретично не могли уявити, у найкращому розумінні цього поняття. Тому подбайте про те, щоб мати гарний вигляд, і будьте готові до приємних сюрпризів або нових знайомств, одне з яких може стати доленосним.

КОЗОРІГ

Насичений місяць – час натхнення, романтики, щасливих подій у сімейному житті. Активний відпочинок із сім'єю або коханою людиною запам'ятається надовго і принесе позитивні зміни у ваше життя. Серпень підходить для покращення житлових питань, оформлення офіційних спілок чи початку спільного проживання. Будьте м'якшими у спілкуванні з рідними та близькими, можливо, поступитеся в деяких моментах – незабаром ви отримаєте ще більшу підтримку та згоду, навіть за суперечливими темами.

ВОДОЛІЙ

Непростий місяць для любовних стосунків доводиться повертатися до минулих тем і ситуацій, які здавалися закритими. Суперечки та різні погляди можуть призвести до затяжних конфліктів. Ділові інтереси та спільні цілі зближують, але категоричності варто уникати. До кінця серпня обставини будуть більш сприятливими для серйозних розмов, тому відкладіть усі важливі теми щодо особистого життя до третьої декади серпня. У цей час можна усунути складнощі у стосунках із батьками, дітьми, шлюбним партнером.

РИБИ

В особистому житті все неспокійно, але дуже цікаво! Раптово виникають партнери з минулого і сприяють появі суперечливих почуттів та бажань. Наявні взаємини можуть постраждати, оскільки у серпні багато проблем виходять назовні. Відверті розмови з партнером, спокійне висловлення незгоди з деяких питань та пошуки компромісу допоможуть уникнути непоправного. Не дійте гаряче, визначте, хто і що для вас дійсно важливо. Партнер піде вам назустріч, якщо ви зробите перший крок.

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