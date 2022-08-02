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Репер Скриптоніт пожертвував Україні 20 тисяч доларів

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Репер Скриптоніт пожертвував Україні 20 тисяч доларів

Скриптоніт

Популярний репер із Казахстану Скриптоніт пожертвував Україні 20 тисяч доларів.

Артист перерахував кошти українській благодійній організації "Фонд Маша".

Про це йдеться на сторінці фонду в Instagram.

Передані кошти направили на закупівлю ліків для дітей та дорослих для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного перинатального центру та Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є. Карабелеша.

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Зауважимо, свій останній концерт в Алмати артист розпочав хвилиною мовчання на згадку про жертви війни в Україні, а також постраждалих під час масових протестів у Казахстані в січні 2022 року.

Певно, шанувальники дуже чекали цих слів від Скриптоніта, бо зала вибухнула оплесками і присутні майже істерично вигукували "молодець".

Нагадаємо, днями у Казахстані на концерт на підтримку України не пускали глядачів із синьо-жовтими прапорами. Також охоронці вимагали стирати малюнки на обличчі.

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