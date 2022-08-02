Репер Скриптоніт пожертвував Україні 20 тисяч доларів

Артист перерахував кошти українській благодійній організації "Фонд Маша".

Про це йдеться на сторінці фонду в Instagram.

Передані кошти направили на закупівлю ліків для дітей та дорослих для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного перинатального центру та Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є. Карабелеша.

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Зауважимо, свій останній концерт в Алмати артист розпочав хвилиною мовчання на згадку про жертви війни в Україні, а також постраждалих під час масових протестів у Казахстані в січні 2022 року.

Певно, шанувальники дуже чекали цих слів від Скриптоніта, бо зала вибухнула оплесками і присутні майже істерично вигукували "молодець".

Нагадаємо, днями у Казахстані на концерт на підтримку України не пускали глядачів із синьо-жовтими прапорами. Також охоронці вимагали стирати малюнки на обличчі.

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