Відомий репер Скриптоніт підтримав Україну на концерті і довів фанів до істерики

Відомий казахський репер Скриптоніт вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України висловив свою позицію.

Днями Скриптоніт, який родом з Казахстану і якого активно слухають в Росії, дав концерт в Алмати.

Перш ніж розпочати виступ, репер звернувся до присутніх у залі та неочікувано підтримав Україну. Неочікувано, бо це вперше за п'ять місяців, коли артист порушив мовчанку стосовно жорстоких дій РФ на території України.

Зі сцени Скриптоніт сказав: "Я хотів би розпочати концерт із хвилини мовчання на згадку про загиблих під час січневих подій та на згадку про людей, які гинуть в Україні. Дякую".

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Певно, шанувальники дуже чекали цих слів від Скриптоніта, бо зала вибухнула оплесками і присутні майже істерично вигукували "молодець".

Фани підтримали вчинок Скриптоніта, хоча й не зрозуміли, чому він так довго мовчав: "не очікував від нього. Він піднявся в моїх очах", "краще пізно, ніж ніколи", "молодець".

Нагадаємо, що Скриптоніт відомий репер родом з Казахстану. 2021 року виконавець став найпопулярнішим артистом у російському Apple Music.

Від 24 лютого репер жодним чином не висловлював свою позицію щодо повномасштабної війни РФ проти України, втім частково призупинив свою концертну діяльність.

У травні Скриптоніт взяв участь у благодійному фестивалі Blago Fest на підтримку України, втім його участь у заході не набула широкого розголосу.

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