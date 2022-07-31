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Все більше бійців стають пілотами дронів, хоча на них ворог оголошує полювання

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Все більше бійців стають пілотами дронів, хоча на них ворог оголошує полювання

Війна дронів і артилерії - саме так уже у світі називають нинішній етап російсько-української війни.

Саме в Україні за останні п'ять місяців безпілотники стали найпотужнішою зброєю, а на їхніх пілотів ворог тепер полює не менше, ніж на снайперів. Міністерства оборони і цифрової трансформації нині шукають будь-якої можливості, як з учорашнього піхотинця, або кулеметника зробити керувальників дронів, йдеться в ТСН.

Віталій, Юрій, Артем і «Єнот» - два прикордонника, один поліцейський і один піхотинець, а нині - пілоти дронів. І ці хлопці тепер на будь-якій зйомці закривають свої обличчя.

«Це зараз найнебезпечніша професія, тому що за пілотами дронів дуже жорстко полюють, тому треба маскування, маскування, маскування», - каже «Єнот».

У них був лише тиждень навчання в аудиторії та в полі, і сьогодні підсумковий іспит.

Донс і Прометей - цивільні інструктори пілотів БПЛА. Ще пів року тому з армією навіть не стикалися. У цивільному житті дрони - були їхнім хоббі, а іноді і роботою. Після повномасштабного наступу росіян, вони чи не першими зрозуміли, що їхні навички можуть допомогти українським бійцям. «Після перших 10 днів боїв активних, хлопці повертались з ротацій і казали, що без дронів там робити взагалі нічого», - каже заступник директора навчального центру «Прометей».

І тоді ж волонтери почали всюди скупати дрони і відкривати по всій країні курси для військових пілотів. Нині в Україні лише за місяць управляти ними вчаться до двох тисяч бійців. І пілоти з них, кажуть інструктори,  виходять гарні. «Є такий жарт, що коли таліби бачать, що українці роблять з дронами, вони записуються в ТрО», - сміються інструктори.

Тим часом Віталій, Юрій, Артем і «Єнот» розділились на пари. В кожної групи своє завдання - одні з неба шукають умовний склад боєприпасів противника, інші - ворожу ДРГ.

Віталій з Артемом швидко розшукали будівлі. Тепер їхня задача - допомогти побратимам виконати завдання . Однак спочатку передислокація. Вони перебігають від кущів до посадки, в небо дрони запускають, лежачі на землі.

Ворожу ДРГ виявити на землі не вдається, але хлопці натрапляють у небі на її безпілотник. Він в решті, може вивести їх на ціль. «Дрон - це вже є нашим противником, бо ним хтось керує. А ним керує однозначно ворог», - кажуть пілоти.

«Зараз, думаю, розказати солдатам минулого, Другої світової, як ми воюємо зараз, вони б не повірили, вони б думали, що це біла гарячка, не знаю, що це фантастика», - переконують хлопці.

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