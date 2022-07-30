Померла українська блогерка, яка боролася з раком разом із сином

Блогерка з Кропивницького пішла з життя у віці 31 року.

Трагічний допис з'явився на сторінці Віри в Instagram. Прощальне послання вона написала завчасно, його опублікували на її прохання у разі смерті.

"Якщо ви читаєте цей допис, то, на жаль, сталось найгірше… Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти, що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли… Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото. Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли одне одного, любили Бога усім серцем, не забували казати "дякую" і ніколи не здавались! Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним. Я вже на небі", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Віра проходила лікування разом зі своїм сином. 2018 року, коли Максиму було всього 5 місяців, у малюка діагностували рак. Віра готувалася стати донором, оскільки був ризик пересадки печінки. Під час обстеження блогерка дізналася про свій страшний діагноз – рак товстого кишківника з метастазами в печінку.

Малюк одужав за 10 місяців боротьби. У вересні Максу виповниться 5 років.

Віра Бочкур / Фото: instagram.com/happyverochka

На початку війни Віра переїхала до Німеччини, де продовжила лікування.

13 липня вона повідомила, що їй залишилося жити максимум місяць.

"До мене заходили лікарі і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя – це максимум. Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!" – написала тоді вона.

Віра Бочкур / Фото: instagram.com/happyverochka

Новину про смерть коханої підтвердив чоловік Віри, футболіст Роман Бочкур.

"Спочивай з Богом, Віруня…" – написав він у своєму фотоблогу.

Нагадаємо, Женя Кот зізнався, чому не пішов на фронт або в тероборону. Як пояснив танцівник, він хотів долучитися до лав ЗСУ, але має проблеми зі здоров'ям.

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