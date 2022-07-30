Женя Кот зізнався, чому не пішов на фронт або в тероборону

Відомий хореограф Женя Кот розповів, чому не пішов захищати Україну від російських загарбників.
Як пояснив танцівник, він хотів долучитися до лав ЗСУ, але має проблеми зі здоров'ям.
Про це артист розповів в інтерв'ю Григорію Решетніку.
"До сьогодні у мене виникають думки піти служити. Мої емоції, чоловічі, мене туди кликали. Мені треба захищати. Мені треба допомагати. Я теж можу цих падлюк вбивати. Чому вони прийшли і руйнують наші життя?! Але я розумію, що у мене є певні проблеми зі здоров'ям, які не сумісні зі службою. У мене травма коліна, розірвані зап'ястя. Але якщо буде нагальна потреба піти, я піду. Я навчився стріляти з автомата, кулемета. Куди вставляється патрон, куди ріжок, як звести курок - все це я вмію, знаю. Я навіть купив зброю, є бронежилет, форма, деяка амуніція, в якій я їду на передову для самозахисту", - розповів Кот.
Женя зізнався, що також йому було соромно перед тими, хто пішов до тероборони під Києвом, а він виїхав до Чернівців. Там танцівник став волонтерити – і тепер доставляє автомобілі воїнам на передову.
Нагадаємо, колишня одіозного продюсера Юрія Бардаша пожалілася, що у Грузії місцеві не здають житло українцям. Також вона розповіла, як грузини намагаються її принизити.
Читайте також: