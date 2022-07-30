Женя Кот зізнався, чому не пішов на фронт або в тероборону

Як пояснив танцівник, він хотів долучитися до лав ЗСУ, але має проблеми зі здоров'ям.

Про це артист розповів в інтерв'ю Григорію Решетніку.

"До сьогодні у мене виникають думки піти служити. Мої емоції, чоловічі, мене туди кликали. Мені треба захищати. Мені треба допомагати. Я теж можу цих падлюк вбивати. Чому вони прийшли і руйнують наші життя?! Але я розумію, що у мене є певні проблеми зі здоров'ям, які не сумісні зі службою. У мене травма коліна, розірвані зап'ястя. Але якщо буде нагальна потреба піти, я піду. Я навчився стріляти з автомата, кулемета. Куди вставляється патрон, куди ріжок, як звести курок - все це я вмію, знаю. Я навіть купив зброю, є бронежилет, форма, деяка амуніція, в якій я їду на передову для самозахисту", - розповів Кот.

Женя зізнався, що також йому було соромно перед тими, хто пішов до тероборони під Києвом, а він виїхав до Чернівців. Там танцівник став волонтерити – і тепер доставляє автомобілі воїнам на передову.

Нагадаємо, колишня одіозного продюсера Юрія Бардаша пожалілася, що у Грузії місцеві не здають житло українцям. Також вона розповіла, як грузини намагаються її принизити.

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