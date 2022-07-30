Під виглядом печива Росія вивозить контрабандою золото з Судану – CNN

Працівники міжнародного аеропорту Хартума в Судані виявили завантажений коробками з золотом російський вантажний літак. Хоча за документами літак мав би експортувати печиво.

Цей вантаж виявили через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це пише CNN.

Зауважимо, що Судан вкрай рідко, якщо взагалі експортує печиво. Проте країна є третім за обсягом виробникомкоштовного металу в Африці.

Перевірити вантаж російського літака вирішили працівники бек-офісу аеропорту, хоча й побоювалися проросійського керівництва Судану.

"Усередині трюму перед ними тяглися різнокольорові коробки з печивом. Прямо під ним були сховані дерев’яні ящики з найціннішим ресурсом Судану. Золото. Приблизно одна тонна", – йдеться у статті видання.

Про цей лютневий інцидент у розповіли журналістам одразу кілька офіційних суданських джерел. Він – один із принаймні 16 відомих контрабандних перевезень Росією золота з Судану за останні 1,5 року.

Як з’ясували журналісти, це – продумана росіянами схема пограбування багатств Судану задля спроби зміцнити РФ проти дедалі жорсткіших санкцій Заходу. Ще однією метою цього є підтримка фінансування російського військового сектора.

Докази свідчать, що РФ вступила у змову з військовим керівництвом Судану, дозволяючи мільярдам доларів золота проходити в обхід держави та позбавляти її країну сотень мільйонів доходу.

"Ми давно знали, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія сприяла військовому перевороту", – сказав виданню ексчиновник США, знайомий із цією справою.

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Зазначається, що в центрі цієї схеми стоїть Євген Пригожин – російський олігарх і ключовий союзник президента Володимира Путіна. Він вважається власником приватної військової компанії "Вагнера".

"Через Meroe Gold або інші компанії, пов’язані зі співробітниками Пригожина, він розробив стратегію пограбування економічних ресурсів африканських країн, куди він втручається, на противагу своїй підтримці урядів", – розповів слідчий Лондонського центру "Досьє" Денис Коротков.

Нагадаємо, ЄС запровадив санкції проти російського золота та ювелірних виробів з нього.

$10 мільйонів за "фабрику тролів" – США полюють за олігархами Путіна

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