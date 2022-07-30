Блінкен чинить опір щодо визнання Росії – спонсоркою тероризму - NYT

Американські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Однак державний секретар Ентоні Блінкен не впевнений у цьому рішенні.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, протягом кількох останніх тижнів на Блінкена чинився тиск із метою офіційно оголосити Росію державою-спонсоркою тероризму. Однак Блінкен опирається, оскільки такий крок змусить його запровадити санкції щодо союзників США, які ведуть справи з Росією. Це також може знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

Сенат США в середу одноголосно схвалив резолюцію, закликає Блінкена визнати Росію спонсором терористичних атак в Україні, Чечні, Грузії та Сирії.

Ентоні Блінкен припустив, що це спірне питання, оскільки Росія вже перебуває під багатьма санкціями.

"Збитки, які були покладені на Росію нами та іншими країнами, абсолютно відповідають наслідкам, які були б внаслідок визнання її державою-спонсоркою тероризму. Таким чином, практичні результати того, що ми робимо, є однаковими", - заявив він.

Нагадаємо, Кулеба пояснив, чим допоможе визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

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