Meta блокує дописи українців про війну: зірки звернулися до Зеленського

Українські зірки звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням вплинути на рішення керівництва компаній Google та Meta переглянути правила спільнот і припинити блокувати українські акаунти та публікації, які висвітлюють війну в Україні.

Так, останнім часом все більше користувачів скаржаться, що соцмережі блокують дописи про війну та сторінки у Facebook та Instagram.

До слова, раніше Meta обіцяла рідше блокувати українців. А блокування гештегів, пов'язаних зі злочинами РФ у Бучі та інших містах Київської області, у компанії пояснювали роботою автоматичної системи.

Тож, на сайті президента з'явилася відповідна петиція. Зірки закликали користувачів підписати її, аби Зеленський міг її розглянути.

Маша Єфросиніна

"Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, руйнація міст. Неприборкане зло. Meta, що для вас неприйнятний контент - реальність кожного українця за п'ять місяців! Проросійські сепаратисти заявили, що 40 військовополонених було вбито і 130 поранено внаслідок ракетного обстрілу табору для військовополонених в Оленівці. Ця в'язниця використовувалася для розміщення багатьох українських солдатів, які здалися два місяці тому на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Світ, ти, чорт забирай, знущаєшся??? Зупиніть цей жах! Досить дозволяти цим терористам існувати! Нема чого їх шкодувати і засуджувати. Просто дій! Якщо ти не відчуваєш наш біль, просто подумай про свій біль, який надто близько, якщо не діяти!" – написала зірка.

Віра Брежнєва

Фото: із соцмереж

Kalush Orchestra

Фото: instagram.com/kalush.official

"Нам треба зробити так, щоб світ зміг побачити те, що відбувається в нашій країні", – наголосив зірка.

alyona alyona

"Вони повинні переглянути свою контентну політику і припинити блокувати контент українців про війну. Ми навіть не можемо розповідати світу про те, які тваринні злочини скоює росія. Ми не можемо висвітлювати правдиву інформацію людям, журналістам, ЗМІ, медіа та усім, хто повинен це бачити", – прокоментувала реперка.

Олексій Суханов

Фото: instagram.com/suhanov.official

"Подвійні стандарти, бо справедливість цьому світу нецікава", – написав телеведучий.

Крім того, у Мережі створили гештег #MetaStopBlockingUkraine. Користувачі закликають поширити його у Facebook, LinkedIn та Twitter, залишати реакції та коментарі для поширення, аби якомога більше людей у світі бачили ці публікації.

Нагадаємо, Осадча розповіла про українку, якій не віддають власну доньку в Італії. Дитина не може виходити без супроводу черниць.

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