Тіна Кароль показала дорослого сина з гербом на грудях

Співачка Тіна Кароль, яка їздить світом з благодійними концертами на підтримку України, зустрілася з сином у Франції.

Наразі Тіна Кароль перебуває з благодійним концертом у Франції, куди поїхала разом зі своїм сином, 13-річним Веніаміном.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця поділилася зворушливими сімейними кадрами, на яких постає з помітно підрослим Венєю. І зіркова мама, і хлопчик одягнені в однакові футболки з зображенням гербу України на грудях. Веніамін – у темно-зеленій футболці, Тіна – у білосніжній.

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що зараз Веніамін на канікулах. Не так давно Тіна Кароль похизувалася атестатом свого сина. Веня закінчив рік у британській школі на відмінно. Він має лише оцінки А та А+ (5 і 5+).

Фото: instagram.com/tina_karol

Як відомо, син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії. Веніамін поїхав за кордон ще у вісім років. Раніше співачка ділилася, що Веня живе в українській сім'ї, ходить до українського клубу, танцює козацькі танці і говорить виключно українською. Також за словами зіркової мами, син російську забув, українською говорить, але вже з акцентом.

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