"Газпром" припинив постачання газу до Латвії: що сталося

Російський монополіст заявив про нібито порушення умов відбору газу.
Російський монополіст "Газпром" припинив постачання газу до Латвії. Компанія заявила нібито виявлені порушення умов відбору газу.
Про це йдеться у повідомленні "Газпрому" у Telegram.
"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки, у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через зменшення об'ємів газу в Німеччині – паніка, людей закликають не використовувати гарячу воду і світло.
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