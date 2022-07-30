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"Газпром" припинив постачання газу до Латвії: що сталося

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"Газпром" припинив постачання газу до Латвії: що сталося

Фото: Associated Press

Російський монополіст заявив про нібито порушення умов відбору газу.

Російський монополіст "Газпром" припинив постачання газу до Латвії. Компанія заявила нібито виявлені порушення умов відбору газу. 

Про це йдеться у повідомленні "Газпрому" у Telegram.   

"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки, у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через зменшення об'ємів газу в Німеччині – паніка, людей закликають не використовувати гарячу воду і світло.

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