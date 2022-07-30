"Нафтогаз" готує перші документи для газового лендлізу зі США

НАК "Нафтогаз України" проводить активні консультації і готується до підписання перших протокольних передугод щодо постачання газу в рамках закону про лендліз.

Дія закону про лендліз розпочнеться від 1 жовтня. Так, уряд України звернувся до уряду США з проханням включити до загального закону про лендліз питання постачання певних обсягів газу, які Україна може недоотримати через бойові дії.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

"З 1 жовтня розпочнеться безпосередньо дія закону про лендліз. Тому наш уряд звертається до уряду США з проханням розглянути можливість включити до загального закону про лендліз в тому числі і питання постачання певних лімітів газу, які можуть бути недоотриманні Україною через бойові дії", — сказав Немчінов.

За його словами, для повноцінного проходження опалювального сезону Україні необхідно близько 19 млрд куб.м газу. Наразі в газосховищах накопичено близько 12 млрд куб.м.

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"Так, в Україні скоротилося споживання газу. Ні для кого не секрет, що у нас відбувається скорочення промислового виробництва. Великі підприємства, які були споживачами значних обсягів газу, або скоротили своє виробництво, або взагалі згорнули роботу. Але треба розуміти, що існують реальні загрози обстрілів з боку РФ підприємств та об'єктів інфраструктури з видобутку газу, розташованих в безпосередній близькості до зони бойових дій", — підкреслив міністр.

Внаслідок цього ухвалено рішення про відповідне звернення до уряду США. Немчінов зазначив: щойно це питання вийде на стадії фінальних домовленостей, про це буде повідомлено громадськість.

"В якій формі має відбуватися (постачання газу — ред.), будуть визначати фахівці. Наскільки я розумію, йдеться про природний газ, який Сполучені Штати експортують для країн Європи", — зазачив Немчінов.

Зазначимо, за словами очільника правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, лендліз передбачає не лише військову допомогу Україні від США, а й іншу, про яку може попросити держава. Тож Україна може звернутися по допомогу з постачанням зрідженого природного газу.

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