Україна проситиме США про "газовий лендліз" - Шмигаль

Кабінет Міністрів вирішив звернутися до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу" для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 липня під час засідання уряду.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - сказав він.

За його словами, в умовах тотальної війни проти більшого ворога нашій державі необхідно акумулювати всі можливі ресурси, аби не просто вистояти, а й здобути перемогу.

"Економіка Росії більша за українську щонайменше у вісім разів, тому нашій державі необхідно бути в рази ефективнішою й правильно розставляти пріоритети", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Вітренко не виключив, що США можуть допомогти Україні з газом.

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