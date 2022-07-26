Кулеба: "Єдиний вихід у газовій війні Путіна проти Європи – вдарити у відповідь"

Газова війна Путіна є прямим продовженням його війни проти України.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.
Про це він написав у Twitter.
"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різке підвищення тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону з Росією.
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