Кулеба: "Єдиний вихід у газовій війні Путіна проти Європи – вдарити у відповідь"

Газова війна Путіна є прямим продовженням його війни проти України.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.

Про це він написав у Twitter.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різке підвищення тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону з Росією.

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