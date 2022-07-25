"Слід бити у відповідь": Зеленський - про чергові газові погрози РФ Європі

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові газові погрози Європі від Росії.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 25 липня.

"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку", Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами", – сказав глава держави.

Зеленський певен: Росія спеціально робить все можливе, аби європейцям було максимально складно підготуватися до зими.

"І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору", – зазначив він.

Тому президент закликає європейців "бити у відповідь" і посилювати санкції.

"Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а і взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, бо кожен такий зв'язок – це потенційний засіб тиску Росії", – каже Зеленський.

За його словами, газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористці для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. Такі дії РФ Зеленський назвав стимулом, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий.

Нагадаємо, що ЄС остаточно запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії за її агресію.